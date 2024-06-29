غبار وحرارة تقترب من الـ50 مئوية.. تفاصيل طقس العراق الأسبوع الحالي

السومرية نيوز – محليات

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة تقترب من 50 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس في عموم البلاد سيكون خلال الأسبوع الحالي صحوا، فيما تشهد درجات الحرارة يوم غد ارتفاعا قليلا".

وأضاف ان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (2-3 تموز المقبل)، سيشهدان تصاعد للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل يوم غد الاحد من (40 الى 49 درجة مئوية)"، مشيرة الى ان "محافظات النجف والمثنى وذي قار ستسجل 49 درجة، فيما ستسجل بغداد 46 درجة مئوية".