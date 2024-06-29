"تهديدات واتاوات وابتزاز".. ماذا يحصل في المتنبي؟

السومرية نيوز – خاص

شكا اصحاب المكتبات في شارع المتنبي، من تعرضهم للابتزاز والتهديد من قبل جماعات تسعى للاستيلاء على محالهم، فيما طالبوا الجهات المختصة بتوفير الحماية لهم.

ولم تسلم هذه المنطقة الذي عرف بنكهته الثقافية من الابتزاز، حيث يتعرض اصحاب مكتبات للتهديد ومحاولات فرض آتاوات من قبل جماعات تسعى للاستيلاء على محالهم، من خلال الدخول في مزايدة علنية تقام كل ثلاث سنوات.

ويستنكر اصحاب مكتبات هذه الاساليب الابتزازية، سيما وأن عملهم وطابع المكان يلزمان الجهات المعنية بتوفير الحماية لهم، كونهم يعتبرون ميزة شارع المتنبي القراءة والمثقفين والمكتبات.

ويطالب اصحاب المكتبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لما يتعرضون له، من ابتزاز وتهديد من الممكن ان يغير هوية المكان الثقافية والفنية.



