وزير الداخلية يوجه بمنع دخول نوع واحد من العجلات الى محافظة كربلاء

السومرية نيوز – محليات



وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمنع دخول نوع واحد من العجلات الى كربلاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من القادة والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، بحضور القادة الأمنيين في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية".

ونقل الوزير "توجيهات العام للقوات المسلحة التي تؤكد على تسخير جميع إمكانيات الدولة العراقية لإنجاح هذه الزيارة وتقديم الخدمة للزائرين من داخل البلاد وخارجها"، مشدداً "على تكثيف الجهود في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول الزائرين الأجانب وتوسيع دائرة عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بهذا الشأن، فضلاً عن توفير العجلات لنقل الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة والعمل على تأمين احتياجاتهم خاصة خلال عملية النقل البري".

كما شدد "على توحيد القواطع الأمنية والتنسيق المشترك بين جميع القطعات التي ستشارك في هذا الواجب المهم،" موجهاً "بمنع دخول العجلات المسلحة داخل مركز مدينة كربلاء المقدسة والاعتماد على الجهد الاستخباري المكثف".

وبين أن "هذه الزيارة مليونية وأن جميع أنظار العالم الإسلامي متوجهة نحوها"، لافتا الى "العمل على إنجاحها وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المشاركين فيها".