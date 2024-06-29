الحكومة تعلن تخصيص 182 ملياراً لتوسعة "جامع أبو حنيفة"

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى شيوخ ووجهاء قضاء الأعظمية، بحضور محافظ بغداد، وأمين بغداد، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس الوحدة الإدارية، وذلك خلال زيارته إلى المدينة اليوم السبت".وأكد السوداني، "استمرار نهج التواصل مع المواطنين في مختلف أرجاء العراق، للوقوف على الخدمات والاستماع إلى أهمّ الشكاوى والمقترحات، وكل ما يعزز تقديم الخدمة ويقوّم أداء دوائر الدولة، وأهمية التواجد ومتابعة تنفيذ المشاريع وأداء الدوائر الخدمية المعنية، مشيراً إلى خصوصية مدينة الأعظمية، بتاريخها الثقافي والديني والاجتماعي، وأنها عنوان للتآخي، انطلاقاً من موقف الشهيد عثمان العبيدي، وما هو متاح لها لتكون منطقة جذب سياحي وديني مهمّ، بما تضمّه من مراقد فقهاء الإسلام".وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه "تمّ رصد الواقع الخدمي والمعيشي لعموم القضاء من قبل لجنة مختصة، وفي ضوء ذلك تم الإعلان عن حزمة المشاريع التي شملت قطاعات البلدية والتربية والصحة، والإشراف المباشر على استكمال مشروع تأهيل مستشفى النعمان بعد أن تمت معالجة أسباب تلكئه، فضلاً عن مشاريع لفكّ الاختناقات المرورية ستتم المباشرة بها قريباً، وتأهيل بعض المحلات السكنية، إلى جانب مشاريع متوقفة، منها منتدى شباب الأعظمية، كما دخلت منطقة الصليخ ضمن مهامّ اللجنة المشكلة، وأن إنجاز هذه المشاريع سيحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للقضاء".وأشار إلى "استكمال الإجراءات الخاصة بتوسعة جامع ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان (رض) لاستيعاب الزائرين، حيث خُصص مبلغ 182 مليار دينار لهذا الغرض، وسيتم إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق ملحق بالحضرة الحنفية، وهو ما سيوفر نشاطاً مضافاً للأعظمية وعموم مدينة بغداد".وشدد على "أهمية ما يقدمه المجتمع المحلّي والشيوخ والوجهاء في قضاء الأعظمية من دعم، للمضيّ في عمل كل دوائر الدولة الخدمية، ضمن علاقة تعاونية وتعاضدية مسؤولة تحقق الأهداف الخدمية والاجتماعية المنشودة".