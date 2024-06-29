نقابة المحامين: الاستهداف الأمريكي للقضاء يؤكد التزامه الوطني العراقي

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاستهداف الأمريكي للقضاء يؤكد التزامه الوطني العراقي".وفي وقت سابق، اتهم عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومجلس القضاء بالولاء الى ايران