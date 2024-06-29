أب يقتل ولده وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخص على يد والده وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "وقع حادث قتل في منطقة خمسة ميل حي طارق وتبين قيام والد بقتل ولده".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.