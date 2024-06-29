إخماد حريق داخل مستشفى في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإخماد حريق داخل مستشفى الطفل المركزي في بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع، مساء اليوم، داخل مستشفى الطفل المركزي الطابق الارضي وتحديداً داخل غرفة الرنين اثر تماس كهربائي".

وأضاف المصدر أنه "تم اخماد الحريق بدون تسجيل اضرار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.