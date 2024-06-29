انتحار طالبة شنقا جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتحار طالبة شنقا جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طالبة انتحرت باسلوب الشنق ضمن حي السلام جنوب العاصمة".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب الانتحار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت بغداد سجلت قبل يومين، سبع حالات انتحار خلال 24 ساعة.