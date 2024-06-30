قائمة طويلة بشوارع بغداد المزدحمة الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة ازدحامات بغداد صباح اليوم الاحد 30 حزيران، حيث شهدت العديد من الشوارع ازدحامات كثيفة مع بداية الأسبوع واستمرار امتحانات طلبة السادس الاعدادي.





سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



مخرج سريع دورة-يوسفية باتجاه شارع المصافي



جسر وساحة الطابقين



محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية نفق النداء



سريع القناة امام نصب الشهيد ونادي الشباب ازدحام السايدين



شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة



شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية الشارع تحت مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرقي



شارع الوزارات بين محطة الكيلاني والكنيسة الاشورية



ساحة التحرير ازدحام وجسر الجمهورية مرور بطيء



شارع يافا من تقاطع 14 تموز خلف الزوراء لغاية وزارة التخطيط



جسر السنك وشارع الصالحية ازدحام



شارع دمشق امام الزوراء والشوارع المحيطة بالعلاوي



شارع الجمهورية بين ساحة الخلاني والشورجة



شارع الرشيد من حافظ القاضي الى كراج الرصافي



مجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب والمؤدية لباب المعظم



الشارع القادم من جسر 14 رمضان ومحكمة جنح الكاظمية لغاية ملعب الزوراء ازدحام



شارع الرواد وشارع المنصور لغاية معرض بغداد



سريع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل لغاية مجسر القادسية



شارع قطر الندى ومرور بطيء على جسر الجادرية

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسممخرج سريع دورة-يوسفية باتجاه شارع المصافيجسر وساحة الطابقينمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية نفق النداءسريع القناة امام نصب الشهيد ونادي الشباب ازدحام السايدينشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية الشارع تحت مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرقيشارع الوزارات بين محطة الكيلاني والكنيسة الاشوريةساحة التحرير ازدحام وجسر الجمهورية مرور بطيءشارع يافا من تقاطع 14 تموز خلف الزوراء لغاية وزارة التخطيطجسر السنك وشارع الصالحية ازدحامشارع دمشق امام الزوراء والشوارع المحيطة بالعلاويشارع الجمهورية بين ساحة الخلاني والشورجةشارع الرشيد من حافظ القاضي الى كراج الرصافيمجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب والمؤدية لباب المعظمالشارع القادم من جسر 14 رمضان ومحكمة جنح الكاظمية لغاية ملعب الزوراء ازدحامشارع الرواد وشارع المنصور لغاية معرض بغدادسريع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل لغاية مجسر القادسيةشارع قطر الندى ومرور بطيء على جسر الجادرية