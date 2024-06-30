الطقس لـ10 أيام مقبلة وملخص الصيف بالكامل.. كيف ستكون الـ80 يومًا القادمة؟

وبحسب تقارير الطقس، فأنه خلال الأيام العشرة المقبلة تستمر الأجواء الصيفية الاعتيادية ولا موجات حر، ولكن هناك مؤشرات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة يوم واحد وبعدها تعود الأجواء الصيفية الاعتيادية، فيما تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وفيما يتعلق باشهر الصيف اجمالًا، فأنه يتوقع أن تسيطر المرتفعات الجوية على البلاد خلال فصل الصيف الحالي وتمكث لفترات قد تكون طويلة مما قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية وأجواء شديدة الحرارة .ومن المتوقع أن يسجل شهر يوليو/تموز درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية مع سيطرة المرتفع الجوي وأجواء حارة جدا ، فيما يسجل شهر اب درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي مع سيطرة المرتفع الجوي وموجات حر متوسطة، كما تكون درجات الحرارة في شهر أيلول أعلى من المعدل الطبيعي قليلاً مع سيطرة المرتفع الجوي.فيما يخص العواصف الترابية، فستكون قليلة ومحدودة بسبب تماسك التربة نتيجة الأمطار وضعف سيطرة الكتل الباردة خلال موسم الصيف، فيما تخلص التوقعات الى ان موسم الصيف الحالي بشكل عام سيكون أكثر حرارة من الموسم الماضي وربما قد نسجل درجات قياسية خلال فصل الصيف الحالي.