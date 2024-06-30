وقال فالح في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، وتابعته السومرية نيوز: "اعتزلت الغناء الدنيوي، ونذرت صوتي لذكر الله عز وجل ولمدح محمد وال محمد عليهم افضل الصلاة والسلام واسأل الله ان يوفقني ويوفقكم لمايحب ويرضى واسأل الله المغفرة والرضوان".وبرز نجم الفنان مصطفى فالح في برنامج "ذه فويس"، وقدم موال "عيرتني بالشيب وهو وقار"، واغنية "سلامات" وتنافس عليه كل من الفنان راغب علامة، والفنان محمد حماقي.