على مدى 12 عاما.. مراكز محو الأمية تخرّج مليوني مستفيد في العراق

وبين المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مؤيد العبيدي، أنه تم مؤخرا التصويت على إجراء المسح الميداني من قبل الجهاز، وبإشراف مباشر من قبل وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، لمعرفة الأعداد الحقيقية للأميين في عموم البلاد، مشيرا إلى أن المسح سينجز قبيل انطلاق الدفعة الـ13 المتزامنة مع بدء العام الدراسي 2024 ــ 2025 .وأكد توفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية من تخصيصات مالية، وتدريب ملاكات محو الأمية على الأسس والمرتكزات الصحيحة لجمع البيانات عن الأميين، وفق استمارة أعدت من قبل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وتمت الموافقة عليها مؤخرا، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التخصيص المالي الخاص بالمسح الميداني، لافتا إلى انطلاق العمل على أرض الواقع قريبا من خلال فرق جوالة في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.