محكمة استئناف النجف تباشر العمل الالكتروني بنظامي اصدار الحجج والقسامات الشرعية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "النظام يسفر عن إنهاء الإجراءات الروتينية وغلق السجلات الورقية ليشمل طباعة المخاطبات والطلبات كافة عبر النظامين الكترونياً منتهياً بإصدار الوثيقة المعتمدة".وأضاف المركز، أن "ذلك جاء استنادا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى".