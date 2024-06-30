مجلس بغداد يعتزم "تحركا حقيقيا" لإغلاق مقاهٍ ومراكز تجميل مخالفة

وقال عضو مجلس محافظة بغداد أحمد محسن في حديث لـ السومرية نيوز، إنه فيما يخص الأسئلة المطروحة حول ظاهرة انتشار المقاهي والمطاعم ومراكز التجميل ومراكز المساج، فإنه في حقيقة الأمر هذه الأماكن تخضع لمراقبة ومتابع دوائر وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني وفق تشريعات قانونية" .وأضاف محسن، "أما نحن كمجلس محافظة دورنا رقابي ليس على هذه المراكز والكوفيات بشكل مباشر، وإنما الرقابة على الأجهزة التنفيذية والرقابية الحكومية ومدى انفاذها للقانون وهل هناك تواطئ مع بعض هذه المراكز خاصة وانها أصبحت تمثل خطرا على الأسرة العراقية والمجتمع العراقي بل خطرا على الصحة العامة، حيث أن مراكز التجميل غير المرخصة تستخدم علاجات لا تخضع للتقييس والسيطرة النوعية وبالتالي ظهرت حالات عديدة من الأمراض السرطانية والتشوهات لدى بعض السيدات" .وتابع محسن، "لذلك وتماشيا مع المادة ١٢٢ من الدستور وقانون رقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ الخاص بمجالس المحافظات سوف يشهد مجلس محافظة بغداد تحركا حقيقيا لوقف هذه الظاهرة من خلال رصد عمل الدوائر الحكومية المختصة مع تشريع قوانين تكون قادرة على وقف عملية الالتفاف على القوانين النافذة".