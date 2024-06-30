السب والقذف على السوشيال ميديا يقود امرأة للسجن.. ما المواد القانونية المختصة بذلك؟

وبحسب وثيقة قضائية حصلت عليها السومرية نيوز، فان محكمة استئناف الكرخ، أصدرت حكما غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق متهمة، وذلك بعد رفع عائلة بغدادية دعاوى قضائية نتيجة تعرضهم للقذف والسب من قبل المتهمة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي.كما أصدرت المحكمة، امرا بالقبض والتفتيش وفق المادة (433/1) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، وفقاً للوثيقة.