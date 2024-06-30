البصرة.. موظفو الكهرباء في "قاطع حمدان" يشكون: اعدادنا قليلة وآلياتنا غير كافية

نظم عدد من منتسبي الكهرباء في قاطع خدمات حمدان بقضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة، اليوم الأحد، اضرابا عن العمل.

وبحسب المتظاهرين المضربين، فقد قالوا إنهم يعانون من قلة أعدادهم وعدم وجود الآليات الكافية او عطلها مقارنة بزخم العمل الكبير عليهم الذي يصل إلى معدل 80 عطلاً يومياً.



وطالبوا، بـ"تصليح الآليات المتعطلة خلال الـ24 ساعة المقبل في ظل ظروف صعبة للغاية ادت الى استشهاد احد منتسبي القاطع، كما دعوا إلى الاهتمام بهم وتوفير احتياجاتهم".