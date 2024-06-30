لمناقشة الأوضاع الخدمية.. رئيس تحالف العزم يزور صلاح الدين

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم عقد اجتماع في ديوان المحافظة مع محافظ صلاح الدين ودائرة المهندس المقيم لمشروع انشاء الشارع الحولي في سامراء، كما جرى مناقشة المشاكل الفنية والتعارضات التي تقف أمام سير العمل ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض حل المشاكل الموجودة".وأضاف: "مع الاخذ بنظر الاعتبار إكمال متطلبات ادراج المرحلة الثانية للمشروع لإنجاز الربط مع طريق سامراء _الدور ضمن الموازنات المقبلة ".وشكر رئيس التحالف القائمين على المشروع ومتابعته وحثهم على "تنفيذه وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة ".