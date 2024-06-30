النجف تحقق المرتبة الأولى بنتائج الثالث المتوسط

أعلنت مديرية تربية محافظة النجف، الأحد، تحقيقها المرتبة الأولى بنتائج الثالث المتوسط التي تم اعلانها اليوم.

وقال مدير عام التربية مردان البديري في بيان، "يستاهل أمير المؤمنين وتستاهل النجف الاشرف، النجف الاولى على العراق في الدراسة المتوسطة".

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، نتائج الامتحانات النهائية لطلبة الصف الثالث المتوسط.