ازدحامات متوسطة.. خارطة بطرق بغداد المزدحمة الان

السومرية نيوز – محليات



شهدت أغلب شوارع العاصمة بغداد ازدحامات متوسطة، صباح اليوم الاثنين، فيما عانت بعض الشوارع من ازدحامات خانقة.





-جسر الطابقين مزدحم

-سريع محمد القاسم مزدحم

-سريع الدورة مزدحم

-مفرق الدورة مزدحم

-مجسر الامانة مزدحم

-مجسر الربيعي مزدحم

-مجسر قرطبة مزدحم

-جسر السمك مزدحم

-جسر الجمهورية مزدحم

-شارع الجمهورية مزدحم

-الباب الشرقي بكافة تفرعاته مزدحم

-شارع الرشيد مزدحم

-شارع النضال مزدحم وهذه قائمة بأكثر الشوارع ازدحاما في بغداد الان:-جسر الطابقين مزدحم-سريع محمد القاسم مزدحم-سريع الدورة مزدحم-مفرق الدورة مزدحم-مجسر الامانة مزدحم-مجسر الربيعي مزدحم-مجسر قرطبة مزدحم-جسر السمك مزدحم-جسر الجمهورية مزدحم-شارع الجمهورية مزدحم-الباب الشرقي بكافة تفرعاته مزدحم-شارع الرشيد مزدحم-شارع النضال مزدحم