ملونة وبعلامات أمنية.. افتتاح مصنع لإصدار البطاقة الوطنية في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، افتتح مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية الذي تعاقد عليه صندوق شهداء الشرطة بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية، وحضر حفل الافتتاح السفيرة الألمانية لدى العراق".وأكد الشمري، أن "هذا المصنع الذي طال انتظاره سيؤمّن الحاجة الفعلية للبطاقة الوطنية بمواصفات متطورة غير قابلة للتزوير وتحمل علامات أمنية، وأنه يمكّن العراق من طباعة البطاقة بسرعة داخل البلاد"، مبيناً أن "المواطن الذي سيقدم حديثاً على البطاقة سيحصل على بطاقة ملونة مع استمرار العمل بالبطاقة الوطنية غير الملونة وفي حال انتهاء مدة صلاحيتها فبإمكان أي فرد استحصال بطاقة ملونة"، وفقاً للبيان.واشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بأن تكون البطاقة الوطنية هي المستمسك الأساسي للمواطن ويكون عليها الاعتماد في جميع معاملاته"، مشيراً إلى أن "عدد البطاقات الوطنية التي تم منحها للمواطنين لغاية الآن بلغ نحو 39 مليون بطاقة، وهذا المصنع سينهي التأخير في إصدار البطاقة الوطنية".