واسط تستعد لتوزيع 35 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين

وقال مدير بلدية الكوت حمزة الزركاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية البلدية باشرت بأعمال المسح في مناطق شرق المحافظة تمهيدا لتوزيع نحو 35 ألف قطعة سكنية على المواطنين"، مشيرا الى ان "العدد الإجمالي للمواطنين الراغبين بالحصول على الأراضي هو 32 ألف يشمل المواطنين والموظفين ".وأضاف الزركاني، أن "قطع الأراضي ستكون جاهزة للتوزيع حال إكمال أعمال الفرز خلال الفترة القليلة المقبلة"، مؤكدا على ان "قطع الأراضي السكنية في المحافظة ستكون أكبر من نسبة الطلب عليها".