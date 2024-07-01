موعد الجولة الثانية لانتخابات إيران في النجف

وستفتح الصناديق في الساعة الثامنة صباحا في المراكز الانتخابية وكما مذكور ادناه :-1- صندوق رقم (1) في قنصلية الجمهورية الاسلامية قرب باب قبلة الحرم العلوي المطهر مقابل فندق الكوثر .2- صندوق رقم (2) في فندق البستان الكائن في شارع بنات الحسن ع.