"نحرا" عجوزًا مسنّة.. الحكم على طالب وخالته بالإعدام شنقًا حتى الموت في واسط

وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان محكمة جنايات واسط أصدرت حكما على طالب جامعي وخالتهِ بالإعدام شنقاً حتى الموت، اعترفا بقتل امرأة مسنة تسكن وحدها في منزلها (نحرا) وسرقة اموالها في حي الكفاءات بمدينة الكوت.وتشير تقارير برلمانية وأمنية إلى تسجيل العراق، تحولات "خطيرة" في أرقام ونوعية الجرائم المجتمعية طيلة السنوات الماضية، حيث سجّلت جرائم "فظيعة" حتى في نطاق الأسرة الواحدة، واللافت أن مرتكبيها لم يكونوا من أصحاب السوابق، بل إنهم مجموعة من المراهقين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما.