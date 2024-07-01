اشهر على ازمة ديالى السياسية.. ومبادرة لحلحلتها

السومرية نيوز – محليات

اعلن رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، عن مبادرة لحلحلة الازمة السياسية التي تضرب المحافظة منذ عدة اشهر.

وقال العتبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز؛ "بصفتي رئيس السن في مجلس محافظة ديالى ومن الواجب عليً ان اكون جزءاً من حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية والتي مضى على الجلسة الأولى للمجلس قرابة الخمسة أشهر والكتل السياسية تتصارع فيما بينها بفريقين متصارعين وكل فريق يتبع سياسة لوي الاذرع بالظفر بتشكيل الحكومة".

وأضاف "أطرح مبادرة من كتلة تضم خمسة أحزاب سياسية مرشحها لمنصب المحافظ عبد الرسول العتبي وهو مرشح الإطار ( دولة القانون)، وفريق آخر يضم ثلاثة احزاب مرشحهم لمنصب المحافظ مثنى التميمي عن (منظمة بدر)، وانا ادعو الفريق الاخر اي الفريق الذي يدعم مرشح منظمة بدر، الى عقد جلسة تضم جميع الأعضاء المتكون من (15) عضوا وبنصاب كامل وكل من الفريقين يقدم مرشحه لمنصب المحافظ ومن يحصل على أعلى الاصوات سيكون محافظ لديالى".

وتابع "بهذا الشكل تحل العقدة ويكون محافظ قانوناً وشرعاً وعرفاً فعلامَ التخوف إذا؟"، لافتا الى ان "من يتخلف عن هذه الدعوة فانه يعمل على تعطيل الحكومة ويتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا".