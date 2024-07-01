صعقة تنهي حياة "كهربائي جوال" في البصرة

أفاد مصدر محلي من محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بوفاة "كهربائي جوال" بصعقة كهربائية في قضاء ابي الخصيب.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صعقة كهربائية انهت حياة رجل كهربائي جوال في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة".



وأضاف، أنه "كان يعمل على ربط احد الكيبلات (حار) دون علم قطاع الكهرباء في القضاء".

