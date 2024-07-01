الخامسة خلال اليوم.. تسجيل ثلاث حالات انتحار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا تولد 2004 انتحر بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل حالة انتحار أخرى لشاب تولد 2007 بتناول مادة سامة (زرنيخ) داخل منزله ضمن منطقة حسينية المعامل"، مشيراً الى أن "تسجل حالة ثالثة بانتحار طالب تولد 2009 باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس يعود لوالده الذي يعمل ضابط ضمن منطقة الحرية".

وأكد المصدر أنه "مع هذين الحالتين تكون بغداد قد سجلت خمس حالات انتحار اليوم".

وتسجل بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.