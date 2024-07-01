"سوء الخدمات" تدفع مواطنين للاعتداء على مدير بلدية الشعلة.. فيديو

السومرية نيوز – محليات

تعرض مدير بلدية الشعلة محمد كريم اليوم الاثنين، الى اعتداء من قبل مواطنين بسبب سوء الخدمات.

وبحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز، عليه ان "عددا من المواطنين هاجموا مدير بلدية الشعلة محمد كريم عند خروجه من دائرة بلدية الشعلة، بسبب سوء الخدمات".

وحاول عناصر حماية المنشآت في الدائرة من ابعاد المواطنين الى انهم هاجموا السيارة التي كان يستقلها كريم، ما أدى الى الحاق اضرار فيها.