خلال شهر.. إحصائية "مثيرة" بحالات الانتحار في بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 25 حالة انتحار خلال شهر في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "سجلت العاصمة بغداد حالات انتحار ومحاولات منذ الاول من حزيران الماضي ولغاية 30 منه، إذ تم تسجيل 25 حالة انتحار".

وأضاف المصدر أن "حالات الانتحار شملت فئات الشباب وفتيات وكبار بالعمر ومنتسبين امنيين وتنوعت بين استخدام قطع القماش (شال) والحبال المعلقة بسقف المنزل او المروحة السقفية واطلاق الرصاص وتناول مواد سامة".

وتسجل بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.