حريق في "شاريا" بدهوك

السومرية نيوز – محليات

اندلع حريق اليوم الاثنين، في مخيم للنازحين بمحافظة دهوك.

وقال مصدر مطلع ان "10 خيم احترقت في الحريق الذي نشب بمخيم شاريا للنازحين في حدود محافظة دهوك"، مبينا ان "هذا المخيم مخصص للنازحين الازيديين الكرد، الذين نزحوا بعد هجوم داعش عام 2014 على قضاء سنجار".

واكد مدير الهجرة واللاجئين في دهوك بير ديان، إن "خيم 10 عائلات احترقت في الحريق، وسيتم تعويضهم جميعاً".