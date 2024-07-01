بالصور.. العتبة العسكرية تحتفي بتخرج ألفي طالب وطالبة

وقال اعلام العتبة في بيان، إن " العتبة العسكرية المقدسة تحتفي بتخرج اكثر من (2000) طالب وطالبة من دورة الإمام الهادي (عليه السلام) الثالثة الصيفية التي أقيمت برعايتها في سامراء المقدسة وبلد والدجيل والحاتمية وديالى والموصل".

وأدناه صور من العتبة..