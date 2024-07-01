أول تعليق لمجلس الديوانية بعد تظاهرة أصحاب المولدات

وصف رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة الديوانية احمد صكر الباشات، الاثنين، تحديد ساعات التشغيل للمولدات الكهربائية بـ"الاجحاف" بحق المواطن، فيما كشف عن تجاوز المحافظ قرارات رئاسة الوزراء.

وقال الباشات في حديث لـ السومرية نيوز، "ما يخص قرار المولدات هذا اجحاف بحق المواطن كون رئاسة الوزراء راعت ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وحددت اسعار الكاز المدعوم لاصحاب المولدات بـ 200 دينار وزاد كمية الكاز 40 لترا للكيفي الواحد وبالتالي حدد ساعات التشغيل من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة والنصف صباحا".

وأضاف أن "لجنة الطاقة في المحافظة برئاسة المحافظ حددت ساعات التشغيل من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الرابعة صباحا من اليوم وبالتالي ضافوا ساعة واحدة مع زيادة كمية الكاز والسعر المدعوم وهذا اجحاف بحق المواطن".

وكشف الباشات أن "قرار المحافظ هو مراعاة لمصالح اصحاب المولدات كون اليوم هنالك شخص متنفذ في المحافظة في لجنة الطاقة هو يمثلهم وصاحب قرار بهذا الموضوع"، لافتاً الى أن "مجلس المحافظة كونه يمر بفصل تشريعي لذلك لم يكن هنالك قرار لمجلس المحافظة بهذا الخصوص ولكن سوف يكون لنا موقف يدعم ما اتى به قرار رئيس الوزراء وهو تشغيل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة والنصف صباحا"، مضيفاً أن "المحافظ قد تجاوز حتى على قرارات رئاسة الوزراء لكي يراعي فيه مصالح اصحاب المولدات".

وتظاهر العشرات من أصحاب المولدات الكهربائية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، وقرروا إطفاء عمل مولداتهم، وتم فيما بعد الاتفاق على تقليل ساعات التشغيل.