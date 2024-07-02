الباب الشرقي "قافل".. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان





جسر وساحة الطابقين ازدحام من جميع الاتجاهات



شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة



شارع الهندية



كرادة خارج وتقاطع المسبح



أبو نؤاس من حدائق شهرزاد الى الجسر المعلق



جسر الجادرية مرور بطيء وازدحام بتقاطع الجامعة



جسر السنك ازدحام السايدين وجسر الجمهورية



شارع بور سعيد من مجسر فلسطين بازدحام متصل لغاية نفق باب الشرقي



من ساحة الطيران الى ساحة الخلاني





شارع الكيلاني لغاية ساحة الخلاني سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمجسر وساحة الطابقين ازدحام من جميع الاتجاهاتشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةشارع الهنديةكرادة خارج وتقاطع المسبحأبو نؤاس من حدائق شهرزاد الى الجسر المعلقجسر الجادرية مرور بطيء وازدحام بتقاطع الجامعةجسر السنك ازدحام السايدين وجسر الجمهوريةشارع بور سعيد من مجسر فلسطين بازدحام متصل لغاية نفق باب الشرقيمن ساحة الطيران الى ساحة الخلانيشارع الكيلاني لغاية ساحة الخلاني

شارع الجمهورية من الشورجة الى ساحة الوثبة ولغاية ساحة الخلاني



شارع الرشيد من السوق العربي الى السنك



شارع الشيخ عمر ازدحام



شارع وزارة الصحة والازقة المحيطة بمدينة الطب







