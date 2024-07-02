نقابة المحامين تدعو لحضور اجتماع بشأن "التدخل الأمريكي في القضاء العراقي"

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تدعوكم نقابة المحامين العراقيين لحضور وتغطية الاجتماع المهم للنقابات والاتحادات العراقية، والذي سيتم فيه مناقشة التدخّل الأمريكي في القضاء العراقي".وأضافت النقابة، أنه "سيُعلَن خلال الاجتماع بيان يعبر عن موقف النقابات حيال هذا الموضوع الحساس"، مبينة ان "الاجتماع سينعقد اليوم الثلاثاء 2 تموز عند الخامسة عصرا في مقر النقابة في شارع النقابات بمنطقة المنصور في بغداد".