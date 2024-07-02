العشرينيون تحسّنوا عن 2022.. السائقون بأعمار الثلاثينات الأكثر ارتكابا للحوادث العام الماضي

وبحسب البيانات التي تتبعتها السومرية نيوز، فأن عدد السواق المشتركين فم الحوادث بلغ اكثر من 16 الفا و867 سائقا، وشكل 19.1% منهم الفئات العمرية بين 30 و35 عامًا لتكون هذه الفئة العمرية الأكثر مساهمة بالحوادث، اما بالمرتبة الثانية جاء السائقون بالفئة العمرية بين 24 و29 عامًا، حيث شكلوا مانسبته 18.6% من اجمالي السائقين الذين ارتكبوا الحوادث، تليها الفئة العمرية 18-23 عامًا، وكانت مسؤولة عن 18.6% أيضا.وبمقارنة هذه النتائج مع بيانات 2022، يتضح ان الفئات العمرية بين 24 و29 تحسنت عن العام الماضي، حيث انه في 2022، كان السائقون بالفئة العمرية 24 و29 عاما هم النسبة الأكبر من المشتركين بالحوادث وبنسبة 19.6%، فيما جاءت الفئة العمرية 30 الى 35 عاما في المرتبة الثانية وبنسبة مساهمة بلغت 19.5%.اما الفئة العمرية 18 الى 23 عامًا، أيضا كانت في المرتبة الثالثة، لكن نسبة المساهمة في 2022 بلغت 17% فقط، في حين ارتفعت الى 18.6% في 2023.