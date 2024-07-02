العشرات من "ملحق عقود المحاضرين" ينظمون وقفة احتجاجية في البصرة

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من ملحق عقود المحاضرين والاداريين لعام 2020 في محافظة البصرة نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية المحافظة.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بمعرفة مصير ملف الدرجات الوظيفية المخصصة لهم.