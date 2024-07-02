البرلمان يتحرك تجاه الراسبين بالثالث المتوسط

السومرية نيوز – محليات

طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، بإنصاف الراسبين بالثالث المتوسط.

وقالت رئيسة اللجنة سعاد الوائلي في وثيقة موجهة الى وزير التربية ووردت للسومرية نيوز، "انطلاقا من حرصنا بتوفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة لأبنائنا من طلاب الصف الثالث متوسط، وتحقيقا لمبدأ تكافئ الفرص بمنحهم فرصة ثانية للنجاح والتفوق واكمال مسيرتهم الدراسية، نوصي السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط بإداء امتحانات الدور الثاني بكافة المواد بدلا من ثلاث مواد فقط اسوة بإقرانهم من طلبة الصف السادس اعدادي".

يذكر ان وزارة التربية أعلنت الاحد الماضي، نتائج الصف الثالث المتوسط.