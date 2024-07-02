العشرات من "احتياط الكرخ الثالثة" ينظمون وقفة احتجاجية امام مجلس بغداد

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وقال المتظاهرون في حديث للسومرية نيوز، إن "أسمائهم ظهرت ضمن المقبولين لكن بمرور الوقت تم تحوليهم الى الاحتياط وبالتالي الى المرفوضين".وذكروا أن حقوقهم سلبت، "أكثر من 20 تظاهرة خرجنا بها بلا جدوى ما بين مديرية الكرخ الثالثة والتربية واليوم مظاهرتنا في مجلس محافظة بغداد".وطالبوا بـ"تعويض واستثناء على عقود الـ50 الف درجة وظيفية التي ستنطلق خلال الأسبوع الحالي" كباقي المحافظات التي تستحصل الاستثناءات".واكد المتظاهرون: "اخر امل لنا هذا، كون الدولة عاجزة عن توفير فرص عمل او تعيين للشباب خلال الفترة المقبلة".