سقطوا ببركة مياه.. وفاة أربعة شباب غرقا في البصرة

أعلن قائممقام قضاء الزبير بمحافظة البصرة، مساء الثلاثاء، عن وفاة أربعة شباب غرقا سقطوا في بركة للمياه.

وقال عباس ماهر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "4 شباب بينهم 3 أشقاء توفوا أثناء سقوطهم في بركة عميقة للمياه قرب مزرعة في منطقة البرجسية".

وأضاف أن "المتوفين ثلاثة أولاد وبنت واعمارهم تتراوح من 14 الى 16 عاما"، مشيرا الى أنهم "يمارسون السباحة والبركة فيها مياه ونفط مختلط".