في بغداد.. حفل تأبيني لفاجعة الكرادة (صور)

شهدت منطقة الكرادة وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، إقامة حفل تأبيني لفاجعة الكرادة بعد تفجير راح ضحيته المئات بين شهيد وجريح عام 2016.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، إنها "شاركت فعاليات الحفل التأبيني الخاص بالذكرى السنوية الثامنة لفاجعة تفجيرات الكرادة الدامية وتُأمن الحماية له في منطقة الكرادة".

وحضر الحفل اللواء الركن المعاون الامني لقائد العمليات لجانب الرصافة وعدد من الشخصيات وذوي الشهداء وجمع غفير من المواطنين.

أدناه صور من الحفل التأبيني..