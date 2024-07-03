الموقف المروري.. ازدحامات "معقدة" في شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتيسريع القناة من جسر الرستمية لغاية محطة وقود الجبهةمحمد القاسم مرور بطيءكرادة خارج ازدحامات متقطعة عند تقاطع الحريات وتقاطع المسبحسدة العرصات لغاية اسفل جسر سريع الدورةجسر وساحة الطابقينجسر الجادريةتقاطع المصافيسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةنفق الزيتون لغاية فندق الرشيد وشارع يافاجسر الجمهورية وجسر السنكالعلاوي والازقة المحيطة بها ازدحامشارع الوزارات بين الكنيسة الاشورية والكيلانيالشوارع المحيطة بباب الشرقي والشارع بين ساحة الطيران وساحة الخلاني وبين الطيران ومقبرة الغزاليشارع الكيلاني ازدحامشارع الرشيد بين كراج السنك وكراج الرصافيشارع الجمهورية من الشورجة لغاية ساحة الخلانيباب المعظم مزدحم بالكاملمحمد القاسم من معمل بطاريات بابل لغاية بدالة العلويةشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مجسر قرطبةشارع فلسطين امام نصب الشهيد السايدين ازدحام