استعداد لطيران أول رحلة بين بغداد والرياض بعد توقف لـ30 عامًا

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي إنَّ "الخطوط الجوية العراقية استكملت جميع إجراءات إعادة تفعيل خط (بغداد- الرياض) المتوقف منذ 30 عاماً لتسيير أولى الرحلات الجوية بين بغداد والرياض خلال المدة القليلة المقبلة"، منوهاً بأنَّ "الجانب السعودي تعهّد بتذليل أيِّ عقبات تواجه عملية استئناف الرحلات بين البلدين".وفي جانب اخر، أشار الصافي الى ان وضع دراسة لتطوير مطار بغداد الدولي ضمن الخيار الهجين أي توسعة المطار الحالي وبناء مطار جديد ضمن مساحته، وصولا الى رفع سعته الى بين 8 و9 ملايين مسافر سنويًا، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وافتتحت السعودية والعراق مؤخرا تفعيل خط الدمام النجف، ليكون خطا إضافيا مع خطوط الرحلات بين السعودية مع بغداد واربيل.