الدفاع تعلن توزيع مكافأة الجرحى للوجبة 62

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الاهتمام المستمر والمتابعة لوزير الدفاع لجميع جرحى جيشنا الأبطال ومن اجل التخفيف عن كاهل هذه الشريحة المهمة والمضحية في سبيل الوطن وارضه الطاهرة، حصلت موافقة الوزير على صرف مكافأة الجرحى للوجبة (62) عبر أدوات الدفع الالكتروني للمدفوعات المالية".ودعت الوزارة، "الجرحى من الذين تبدأ ارقامهم الإحصائية بالتسلسل (1) (73100049)، وتنتهي بالتسلسل (46) (79160301)، لاستلام مستحقاتهم المالية عن طريق بطاقة (الماستر كارد) الخاصة بكل منتسب".