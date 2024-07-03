اغلاقات أمنية "مفاجئة" تحبس العجلات داخل أزقة الكرادة (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان زخما مروريا حادا ضرب شوارع وأزقة الكرادة، مبينا ان السايد القادم من كهرمانة بإتجاه المسرح الوطني شبه متوقف.وأشار الى ان الازدحامات امتدت الى داخل الازقة الفرعية، فيما تطوع بعض المدنيين لتنظيم حركة المرور داخل الازقة.وتشير المعلومات الى وجود اغلاقات مفاجئة ولاسيما في شارع السدة، وسط تداول معلومات عن مرور متوقع لموكب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذه المناطق.