التربية تقرر إضافة 5 درجات على نتائج الدور الاول لطلبة المراحل غير المنتهية

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انها قررت إضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الاول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية للصفوف غير المنتهية بما فيها الاعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة إسوة بمدارس التعليم العام.وجاء ذلك في جلستها الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء، بحسب البيان.