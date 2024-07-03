قرار جديد من التربية بشأن الرسوب في الدراسة الابتدائية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز إن "هذا القرار جاء مراعاةً لشريحة تلاميذ الصفوف الابتدائية الاولى وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم وعدم كسر الجانب النفسي في شخصيتهم مع بداية مسيرتهم التعليمية.وفي وقت سابق من اليوم، قررت وزارة التربية، إضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الاول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والاعدادية للصفوف غير المنتهية بما فيها الاعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة إسوة بمدارس التعليم العام.