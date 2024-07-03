بعد أيام على افتتاحها.. أبواب 9 مشاريع تغلق في النجف

وقال العلياوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشرت هذا اليوم اللجنة الخاصة بغلق المشاريع المخالفة لمتطلبات الوقاية والسلامة وحسب توجيهات رئيس الوزراء ومحافظ النجف الاشرف ورئيس الوحدة الادارية في قضاء الكوفة العلوية المقدسة".وأضاف: "حيث قامت بغلق تسعة مشاريع مخالفة وتم إبلاغها بعدم فتحها لمدة خمسة عشر يوما لحين إكمال جميع متطلبات الوقاية والسلامة وتم إبلاغ الأجهزة ذات الصلة بمتابعة المخالفين كلا حسب موقعه بما فيه خدمة لهذه المدينة المقدسة واهلها الكرام".