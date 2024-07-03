السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة الهجرة، ان أكثر من 260 أسرة تستعد لمغادرة المخيمات في كردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "كوادرنا في فرع وزارة الهجرة والمهجرين بمحافظة دهوك تستمر، لليوم الثاني على التوالي، باستقبال العوائل النازحة المتواجدة في مخيمات دهوك الراغبة بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية".

وأضافت انه "تم تسجيل أكثر من 260 أسرة والتي ترغب بالعودة سريعا إلى مناطقها، بعد انتفاء الحاجة لوجود المخيمات وتماشيا مع الخطة الحكومية الخاصة بإغلاق المخيمات نهاية الشهر الحالي".

يذكر ان وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو وجهت كوادر الوزارة المتواجدة في فرع دهوك بوضع آلية سريعة وتسهيل الإجراءات أمام أهلنا النازحين من خلال إضافة ساعات عمل مسائية (شفت مسائي) للسيطرة على الأعداد الكبيرة وعدم تأخير إنجاز المعاملات.