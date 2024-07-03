بغداد.. "لوري" ينهي حياة شاب ويصيب اخر وسيدة ترمي نفسها من جسر

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع شاب واصابة اخر نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل عجلة كبيرة "لوري قلاب"، فيما أشار الى ان سيدة أقدمت على رمي نفسها من اعلى جسر في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شاباً لقي مصرعه وأصيب اخر كانا يستقلان دراجة نارية تعرضا لحادث دهس مميت من قبل عجلة نوع (لوري قلاب) ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة".

وأشار الى ان "امرأة عمرها 34 عاماً قامت برمي نفسها من اعلى جسر جامع النداء باتجاه الارض بدافع الانتحار، مما أدى الى اصابتها بكسور خطيرة"، مبينا ان "حالتها حرجة ولم تعرف اسباب الانتحار".