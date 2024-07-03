متظاهرو الناصرية يقررون تعليق اعتصاماتهم لشهرين

قرر متظاهرون أمام المحطة الكهربائية في مدينة الناصرية، مساء اليوم الأربعاء، تعليق اعتصاماتهم لمدة شهرين.

وعزا المتظاهرون قرارهم احتراماً لبدء شهر محرم، وحضور شيوخ ووجهاء ذي قار، مؤكدين على ضرورة تنفيذ مطالبهم خلال مدة الشهرين. ويتظاهر مواطنون في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار منذ نحو عشرة أيام، وقدموا مطالب بشأن قطاع الكهرباء منها تنفيذ مشاريع متوقفة تخص محطات كهربائية.