عائلة سودانية فقدت ابنها بحادث في بغداد تطالب بحقه.. الشرطة ترد

طالبت عائلة سودانية مقيمة في بغداد، بحق ابنها الذي تعرض لحادث سير في بغداد، فيما أكد مصدر في الشرطة أنه تم اطلاق سراح طرف الحادث الثاني بكفالة.

وقالت والدة المتوفي في حديث لـ السومرية نيوز، "نحن سكنة بغداد وتعرض ولدي مع صديق له لحادث أدى الى وفاته بعد أن تعرضت لهم فتاة وتم الافراج عنها دون أن يعودون لنا".

من جانبه قال شقيق المتوفي في حديث لـ السومرية نيوز، "الحادث وقع في منطقة الداودي وقدمنا شكوى ولا نعرف اين سكن الفتاة وخرجت من المركز بلا سبب".

الى ذلك، قال مصدر في الشرطة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفتاة التي كانت الطرفي الثاني في الحادث توقفت ليوم واحد وتم خروجها لانه اتضج لم تكن سببا في الحادث".

وأضاف أنه "بعد متابعة كاميرات المراقبة اتضح ان صاحب الدراجة هو المذنب وتم اخراجها بكفالة".